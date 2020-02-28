Тольятти, Самарская область, , 08:52 — REGNUM Руководство управляющей компании обвиняют в хищении денег жильцов в Тольятти. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

Отмечается, что руководство ООО «Жилстандарт» с 2015 года по весну 2017 года собирало с граждан, проживающих в обслуживаемых домах, плату за коммунальные услуги.

По версии следствия, эти деньги руководство компании на расчетный счет ресурсоснабжающей организации АО «ТЕВИС» не перечисляло, а потратило по своему усмотрению.

Таким образом, АО «ТЕВИС» причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.

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