Тольятти, Самарская область, 28 февраля 2020, 08:52 — REGNUM Руководство управляющей компании обвиняют в хищении денег жильцов в Тольятти. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.
Отмечается, что руководство ООО «Жилстандарт» с 2015 года по весну 2017 года собирало с граждан, проживающих в обслуживаемых домах, плату за коммунальные услуги.
По версии следствия, эти деньги руководство компании на расчетный счет ресурсоснабжающей организации АО «ТЕВИС» не перечисляло, а потратило по своему усмотрению.
Таким образом, АО «ТЕВИС» причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается.
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