Сухум, , 08:53 — REGNUM Россия окажет помощь в противодействии распространению коронавируса COVID-19 на территории Абхазии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазской Республики.

«В Абхазию в ближайшее время должны прибыть мобильные санитарно-эпидемические бригады со спецтранспортом, а также бригады врачей эпидемиологов и инфекционистов Минздрава России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что Минздрав РФ предоставит Абхазии медикаменты, тесты для выявления коронавируса, тепловизоры и средства индивидуальной защиты.

По данным пресс-службы, санитарно-карантинный пост будет создан на границе с Россией по реке Псоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Абхазии был введен временный запрет на въезд всех иностранцев. Исключение составляют граждане тех стран, с которыми установлен безвизовый режим.

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