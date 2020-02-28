Ставрополь, , 08:47 — REGNUM Дума Ставропольского края согласовала присвоение почетных званий ряду населенных пунктов, история которых связана со значимыми событиями Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам очередного заседания, состоявшегося 27 февраля.

Депутаты единогласно одобрили решение о присвоении званий «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Первое звание получило село Ачикулак Нефтекумского городского округа, второе — село Богдановка и хутор Сунженский Степновского района.

В этих населенных пунктах на востоке Ставрополья в 1942—1943 годах шли ожесточенные сражения солдат Красной армии с немецко-фашистскими захватчиками, ставшие частью стратегически важной битвы за Кавказ. При принятии документа законодатели отметили, что увековечение памяти о подвиге земляков в год 75-летия Победы является их долгом.

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