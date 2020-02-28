Москва, , 08:48 — REGNUM Универсальные правила безопасности позволят пользователям соцсетей защитить себя от возможных взломов и хакерских атак, полагают специалисты Роскачества и Group-IB. Рекомендации опубликованы 28 февраля пресс-службой Роскачества.

«Установите максимально строгие настройки приватности», — посоветовали эксперты.

Так, стоит скрыть от всех, кроме друзей, контактные данные, публикации, данные о родных и близких. Тогда эту информацию не смогут использовать мошенники.

Добавлять в друзья рекомендовано только знакомых людей. Тех, кто просит или предлагает деньги, нужно остерегаться. Просьбу о помощи друзья должны подтвердить, например, по телефону.

В соцсетях и мессенджерах нельзя пересылать данные банковских карт, уже отправленные сообщения нужно найти и удалить. Подозрительные ссылки в сообщения открывать не стоит. Перед адресом сайта должен быть указан протокол https.

Эксперты также призвали не пользоваться общественными Wi-Fi-сетями или настроить на устройстве платный VPN, это сведёт к минимуму риск перехвата данных. Также в соцсетях нужна двухфакторная аутентификация, например, привязка к мобильному телефону, подтверждение операций через SMS. Для каждого сервиса нужны разные и сложные пароли.