Пермь, , 08:37 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году на средства президентского гранта отреставрируют два памятника, посвящённых событиям Великой Отечественной войны: обелиск землякам, павшим в Великой Отечественной войне в пригороде Чайковского и памятник погибшим землякам в поселке Харино Гайнского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Авторы проекта-победителя отметили, что в 2000 году в селе Завод Михайловский Чайковского городского округа в связи со спешкой при установке обелиска допустили ошибки в фамилиях и именах погибших воинов. Кроме того, нанесено всего 160 фамилий, а должно быть 195. Это выяснилось во время большой работы в архивах, в ходе встреч с людьми, которые сохранили воспоминания о жителях села, ушедших на фронт.

В рамках реставрации мраморные плиты отшлифуют, отполируют. Старые записи будут удалены.

Памятник в селе Харино, установленный в 1982 году, нуждается в капитальном ремонте. Необходимо реставрировать постамент, стелу, мемориальную доску с надписями фамилий погибших воинов, а также благоустроить территорию у памятника.

Сумма президентского гранта на реализацию проектов составляет 390 тыс. рублей.