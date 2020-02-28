Махачкала, , 08:42 — REGNUM Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой родители выпускников смогут пройти всю процедуру единого госэкзамена — от рамки металлодетектора до получения результатов, пройдет 28 февраля в пяти городах Дагестана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минобрнауки республики. Акция посвящена Году памяти и славы, поэтому для написания ЕГЭ в этом году выбран предмет «История».

В Дагестане акция пройдет в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Кизляре и Хасавюрте. Вместе с родителями ЕГЭ по истории напишет и заместитель председателя правительства — министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

«Данная акция задумана и реализуется для того, чтобы родители смогли познакомиться с правилами и процедурой экзамена, попробовать все на себе и понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного, объяснить это своим детям и тем самым поддержать их», — пояснила Омарова.

Экзамен будет длиться час. Для участников акции правила такие же, как и для выпускников на госэкзаменах: при себе необходимо обязательно иметь паспорт и черную гелевую ручку. Телефоны, шпаргалки и прочие предметы запрещены.

Напомним, всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» состоится в этом году в четвертый раз и традиционно пройдет во всех регионах страны. В 2019 году в Дагестане в акции приняли участие около 150 родителей выпускников.