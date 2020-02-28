Киев, , 08:39 — REGNUM Большинство жителей Украины считают, что русскоязычные граждане должны иметь право получать образование на родном языке, сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС), опубликовав 27 февраля отчёт о проведённом исследовании общественного мнения.

33% опрошенных заявили, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины возможность получать школьное образование на родном языке по всей территории страны. 40% считают, что право на русскоязычное образование должно быть обеспечено только в тех регионах, где этого желает большинство населения. 24% опрошенных считает, что государство не должно обеспечивать данное право.

37% опрошенных считают, что русскоязычные граждане должны иметь возможность общаться с чиновниками на родном языке по всей территории страны, 31% — в тех областях, где этого хочет большинство населения. 28% опрошенных считают, что сограждане не имеют права разговаривать с чиновниками на родном языке.

Опрос проводился с 21 по 25 февраля. Опрошены 1,5 тыс. человек на всей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Валентин Землянский, комментируя инициативу некоторых депутатов Рады, желающих выступать в парламенте на русском языке, заявил, что это право не должно быть эксклюзивным. Нужно либо прекратить ущемлять права всего населения Украины, либо депутаты должны «вместе со всеми корячиться и мучиться».

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