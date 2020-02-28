Ташкент, , 08:35 — REGNUM Пять педагогических институтов в регионах Узбекистана поручил создать президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом говорится в постановлении главы государства «О мерах по дальнейшему развитию сферы педагогического образования», текст которого опубликован 28 февраля агентством «УзА».

Педагогические институты поручено создать при Самаркандском, Андижанском, Бухарском, Термезском и Каршинском государственных университетах.

Кроме того, до 1 апреля 2020 года поручено разработать способы определения склонности абитуриентов к педагогическим профессиям. Предложенные механизмы планируется обсудить через СМИ и портал госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют открыть филиал Педагогического университета им. Герцена. Этот вопрос обсудили представители петербургского университета и делегация Узбекистана.

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