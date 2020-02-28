Москва, , 08:33 — REGNUM У жителей России в феврале 2020 года выросло доверие к институтам власти. Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 69% граждан страны (в феврале 2019 года — 64%), показал опрос «Левада-центра».

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Также вырос уровень одобрения граждан работы Михаила Мишустина по посту премьер-министра с 48% в январе до 52% в феврале и правительства РФ с 39% в феврале 2019 года до 50% в феврале 2020 года.

Значительно улучшилось отношение граждан к деятельности Государственной думы РФ — на 8%. Так, значение «индекса доверия» к депутатам выросло за год с 36% до 44%.

Опрос проведен 20 — 26 февраля 2020 года. Опрошены 1614 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряли 67% граждан страны, были недовольны около трети опрошенных (31%).

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