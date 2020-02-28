Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM В Екатеринбурге 28 февраля рассмотрят апелляцию на арест программиста Александра Литреева. Об этом в Facebook написал адвокат Алексей Бушмаков.

Свердловский облсуд будет рассматривать её 28 февраля. Начало запланировано в 14:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, разработчик приложения для участников протестных митингов был задержан 22 февраля. При нём нашли наркотики. Свою вину он признал. Суд отправил его в СИЗО.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, кто сдал полиции купившего наркотики программиста