Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Двух жительниц Грузии не пустили на родину из-за опасений распространения коронавируса COVID-19, после того как они не захотели проходить карантин. Об этом 27 февраля сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, мать и дочь ехали на родину из Азербайджана. Таможенники на грузинском пропускном пункте «Лагодехи» увидели по документам, что перед этим женщины побывали в Иране, где наблюдается вспышка коронавируса. У них не было видно признаков заболевания, но прибывшим предложили пройти карантин, так как инкубационный период с момента посещения Ирана не прошел.

Сообщается, что мать и дочь предпочли вернуться на территорию Азербайджана. Отцу семейства, который вез их на машине, разрешили вернуться в Грузию.

Как сообщало ИА REGNUM, для предотвращения распространения коронавируса Грузия закрыла прямые авиарейсы с Ираном с 23 февраля, после того как там начала распространяться инфекция.

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