Москва, , 08:29 — REGNUM Жителям России выходной 22 апреля (среда) — день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию — будет оплачиваться, заявил член рабочей группы по поправкам в Конституцию, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

По его словам, лишний выходной не скажется на доходах тех, кто получает оклады.

«Это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — цитирует его РИА Новости.

Однако он отметил, что те, кто работает сдельно, не получат за этот выходной день зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2020 года состоится всенародное голосование по поправкам к Конституции. К такому решение 26 февраля пришло российское руководство в ходе совещания рабочей группы по подготовке поправок к Конституции.

Согласно поправкам, организация голосования возлагается на Центральную избирательную комиссию. Участвовать в голосовании могут дееспособные граждане РФ старше 18 лет, не находящиеся в местах лишения свободы. Голосовать можно будет на портале Госуслуг.

Читайте также: Дополнительная заинтересованность: о дате голосования по Конституции