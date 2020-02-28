Екатеринбург, , 08:26 — REGNUM В Свердловском областном суде закрыли от прессы рассмотрение апелляции на арест гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Все опрошенные судьёй стороны высказались за закрытие заседание. Защитники Кызласова упомянули, что ряд материалов «имеют личностный характер». Также на суде могут рассматриваться материалы, содержащие врачебную тайну, добавил прокурор.

Сам Кызласов присутствует на заседании посредством видеоконференцсвязи.

Адвокаты планируют сменить меру пресечения Кызласова на домашний арест. Суд предыдущей инстанции арестовал гендиректора на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласов обвинён в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Гендиректор может получить до 15 лет лишения свободы.

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