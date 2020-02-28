Сеул, , 08:24 — REGNUM Общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 2 022 человек. Об этом 28 февраля говорится в сообщении агентства Yonhap.

По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что еще несколько дней назад число зараженных не превышало 1 тыс. человек. А на данный момент инфицированных уже свыше 2 тыс.

Жертвами коронавируса в стране стали 13 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Южной Корее был зафиксирован 20 января у гражданки Китая, которая приехала в страну из Уханя.

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