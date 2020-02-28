Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 февраля на своей странице в Twitter.

В связи с эти президент поручил правительству принять меры для защиты здоровья жителей Казахстана. Дополнительные меры не должны повлиять на работу государственных учреждений и хозяйствующих субъектов, отметил Токаев.

Отметим, в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Вместе с тем в республике создана межведомственная комиссия по борьбе с распространением инфекции. По данным МИД Казахстана, за рубежом также не зарегистрировано ни одного случая заражения граждан республики.

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