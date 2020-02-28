Нью-Йорк, США, 28 февраля 2020, 08:03 — REGNUM Риск возникновения пандемии коронавируса очень велик, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 27 февраля, в рамках выступления перед студентами The New school в Нью-Йорке.
Гутерреш призвал власти всех стран предпринять все возможные меры для борьбы с распространением инфекции. По мнению генсека, больше всего беспокойство вызывают развивающиеся страны, испытывающие нехватку ресурсов для борьбы с заболеванием. Глава организации также считает, что возможная пандемия может нанести разрушительное воздействие на глобальную экономику.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что миру угрожает пандемия коронавируса.
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