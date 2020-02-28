Абуджа, , 07:49 — REGNUM Первым зараженным коронавирусом нового типа в Нигерии стал гражданин Италии, приехавший в африканскую страну, заявил глава нигерийского минздрава на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что зараженный COVID-19 итальянец работал в Нигерии и недавно совершал поездку домой в Милан. В африканскую страну он вновь вернулся 25 февраля, где у него и обнаружили коронавирус нового типа.

«Состояние пациента стабильное, серьезных симптомов нет», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля власти Нигерии подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Подробностей произошедшего не сообщалось.

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