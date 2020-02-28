Москва, , 07:33 — REGNUM Температурные показатели, превышающие климатическую норму до десяти градусов, метеорологи ожидают в марте 2020 года в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске. Об этом 28 февраля сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны — здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму», — сообщил он.

Похожим образом будет происходить потепление почти во всех регионах России. По словам Варакина, понижения температуры так же возможны, однако сильных морозов жители России в марте не увидят.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидрометцентр сделал прогноз погоды в России на март