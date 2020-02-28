Оренбург, , 07:18 — REGNUM В Оренбургской области «Ростелеком» пообещал пенсионеру из села Карагузино уменьшить долг за платный пакет телеканалов для взрослых, который мужчина подключил по ошибке, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Компания прокомментировала ситуация, в которой оказались несколько пожилых людей в Саракташском районе, которые, скорее всего, по ошибке подключили пакет телеканалов эротического содержания. В результате сельским пенсионерам выставили счета на 7 тыс. рублей. В «Ростелекоме» отметили, что пытались помочь мужчине отключить пакет телевидения, однако пенсионер затруднился назвать кодовое слово. Пожилой человек должен был самостоятельно отключить телеканалы, но по какой-то причине пакет оставался все еще действующим. В итоге компания отключила телевидение и междугороднюю связь. В настоящее время телефон уже работает.

«Ростелеком» призвал абонентов быть внимательными, а пожилым людям посоветовал пройти курсы повышения цифровой грамотности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель села Карагузино пожаловался на то, что ему вместо бесплатного интернета предоставили услуги интерактивного телевидения на 7 тыс. рублей. Счет появился после того, как пенсионер в поисках каналов на башкирском и татарском языках наткнулся на эротические телеканалы.

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