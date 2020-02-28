Сургут, Югра, , 07:16 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) расширение парковки при реконструкции первой поликлиники вызвало недовольство местных экологических активистов. Под стоянку автомобилей 27 февраля спилили 30 берёз, сообщает «СургутинформТВ».

Главный врач поликлиники №1 Сургута Максим Слепов сообщил изданию, что на существующей парковке постоянно нет мест. Она рассчитана на 62 автомобиля, когда требуется 200 машиномест как минимум. В поликлинике обслуживается 86 тысяч населения Сургута.

Вырубка деревьев, по его словам, была согласована с управлением природопользования ХМАО. Поликлиника возместит нанесённый природе ущерб. Ранее было высажено три десятка саженцев за территорией медучреждения, осенью 2020 планируется посадить ещё 20.