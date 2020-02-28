Новосибирск, , 07:05 — REGNUM Глава Новосибирска Анатолий Локоть поручил мобилизовать работу городских служб по подготовке к весеннему паводку. Первостепенные задачи — вывести снег с улиц и дворов, очистить кровли и подготовить к расконсервации дождеприёмники.

«Напомню, в Новосибирске введён режим ЧС, увеличено количество техники. Ежесуточно вывозится более 25 тыс. кубометров (до введения режима ЧС эти цифры не превышали 10−12 тысяч). Всего силами ДЭУ и подрядных организаций вывезено около 1,5 млн кубометров снега, — уточнил Локоть.

Он напомнил, что вывоз снега с дворовых территорий — ответственность управляющих компаний. Недобросовестных УК уже начали наказывать.

На улично-дорожной сети города около 46 мест возможного подтопления.

Мэр поручил ежедневно мониторить паводковую обстановку с началом интенсивного снеготаяния, провести тренировку спасательных служб по оповещению и спасению граждан на водных объектах.