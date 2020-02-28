Оренбург, , 06:59 — REGNUM В Оренбурге коллекция «Капитанских дочек» пополнилась пятью новыми книгами на иностранных языках. Издания подарены директором Департамента информации и печати, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Книги с бессмертным произведением А.С. Пушкина, переведённом на арабский, португальский, румынский, хорватский и шведский языки, поступили в отдел краеведения Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Они изданы в разных странах в 50-е, 70-е и 80-е годы ХХ века. Совсем свежее издание — 2018 года — выпущено в Ираке.

Стоит отметить, проект «Если Пушкин — наше всё, то «Капитанская дочка» вся наша! — Собери с миру по «Капитанской дочке!» был инициирован в 2015 году Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и областной библиотекой им. Н.К. Крупской. На сегодняшний день в коллекции собрано более 200 книг, среди которых эксклюзивное библиофильское издание Т. Готье и первое издание «Капитанской дочки» на французском, переводы на иврит и на языки бывших союзных республик.

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