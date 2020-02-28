Сеул, , 06:53 — REGNUM Автомобильный завод Hyundai Motor в южнокорейском городе Ульсан прекращает работу из-за выявленного у одного из сотрудников заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что после выявления заболевания компания сразу же остановила все работы на заводе и созвала экстренное совещание с участием членов профсоюза. Агентство отмечает, что случай с коронавирусом продолжает вредить южнокорейскому автопроизводителю, так как Hyundai Motor уже испытывает недостаток в запчастях из-за прекращения поставок из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что у одного из рабочих завода Hyundai Motor в Ульсане был выявлен коронавирус COVID-19. Отметим, что общее число зараженных инфекцией в Южной Корее, по последним данным, составляет 2022 человека.

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