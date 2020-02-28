Магадан, Магаданская область, , 07:20 — REGNUM Депутаты областной думы Магаданской области поддержали предложение губернатора Сергея Носова по ограничению продажи алкоголя в определённые праздничные дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

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Предпринимателям запретили продавать спиртные напитки в День российского студенчества — 25 января, 7 апреля — во Всемирный день здоровья, в Международный день защиты детей, в День молодежи — 27 июня и в День знаний 1 сентября.

«Именно такие меры будут эффективными. Считаю, ограничивать время продажи нельзя — это будет стимулировать нелегальную торговлю спиртным. А обеспечить спокойствие в праздники — важно. Нужно продолжить работу над законом», — сказал первый зампредседателя облдумы Александр Басанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в декабре 2019 года принят закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в дни новогодних каникул.