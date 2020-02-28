Нижний Новгород, 28 февраля 2020, 06:36 — REGNUM В Нижнем Новгороде скандал вокруг территории, прилегающей к дому знаменитого кораблестроителя, автора первых судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева, продолжился в суде. Компания-застройщик участка пытается опротестовать отзыв разрешения на строительство. Соответствующий иск арбитраж Нижегородской области оставил из-за недочётов без движения до 23 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, скандал вокруг объекта начался почти шесть лет назад, когда стало известно, что рядом с домом Алексеева — на смежном участке — будет построен многоквартирный дом. Разрешение на строительство было выдано ООО «Дом на Провиантской», которое выиграло аукцион на развитие застроенной территории в январе 2014 года. Первыми забили тревогу жильцы дома и дочь кораблестроителя Татьяна. После долгой борьбы, в которой были и открытые обращения к властям, в конце октября 2019 года нижегородское министерство строительства отменило разрешение на строительство.
С подобным решением ООО, учреждённое в 2012 году и принадлежащее ООО «Гранд» и Роману Овсепяну, не согласилось и пытается через суд оспорить решение минстроя. Вторым соответчиком в деле выступает управление госохраны объектов культурного наследия. Иск «о признании незаконным приказа министерства строительства Нижегородской области
В декабре 2019 года то же ООО подало иск к управлению, в котором потребовало признать незаконным предписание от октября 2019 года. Заседание по этому спору назначено на 10 марта 2020 года.