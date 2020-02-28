Новосибирск, , 06:35 — REGNUM В детские сады Новосибирска в 2020 году планируется принять около 20,5 тысячи детей. Запись начнётся с 1 марта, зачислят детей с 1 июня, с 1 сентября продолжится доукомплектование, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

По официальным данным, в Новосибирске работают 270 дошкольных образовательных учреждений, из них муниципальных — 244, ведомственных — 14, ещё 12 — негосударственные учреждения. В 35 общеобразовательных учреждениях есть дошкольные группы.

В 2019 году на территории города построено десять детских садов (1 670 мест). Ещё одно учреждение муниципалитету передали Российские железные дороги. В 2020 году планируется построитьтакже не менее десяти дошкольных учреждений (2 135 мест).

«Мы понемногу уходим от критической нехватки мест. Та демографическая ситуация, которая есть, то строительство садов, которое ведётся в городе, позволят в ближайшие годы решить этот вопрос, — заявил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — Останется некая очаговость, где возникнет новое строительство жилых домов, — эти точки будут наиболее болезненными, но я думаю, их будет не очень много».

Сегодня посещаемость детсадов Новосибирска — 65−70%. По словам начальника департамента образования, чаще всего дети не посещают детские сады из-за очагов ОРВИ и других болезней, 1,5−2% детей вообще не посещают детские сады.

Сейчас в муниципальных детских садах около 87 тысяч дошкольников, из которых малышей от полутора до трех лет — около 12 тысяч. В э2020 году около 19 тысяч детей выпустятся из детских садов.