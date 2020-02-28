Токио, , 06:22 — REGNUM Переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК), касающиеся проведения летней Олимпиады в Токио на фоне сложной ситуации со вспышкой коронавируса, ведут японские власти. Об этом заявила японский министр, ответственная за проведение игр Сэйко Хасимото 28 февраля на слушаниях в парламенте страны.

По словам Хасимото, Токио готов на любые условия проведения Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что если власти Японии не предоставят гарантии о контроле над ситуацией, то Олимпийские игры в японской столице могут быть отменены.

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