Сеул, , 06:05 — REGNUM Заражение коронавирусом нового типа было выявлено у рабочего завода Hyundai Motor’s в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что эту информацию также подтвердили в профсоюзе работников компании. В настоящее время в Hyundai Motor’s изучают отчет о проведенных анализах. Пока официального подтверждения от представителей производителя автомобилей не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Южной Корее заражены коронавирусом COVID-19 уже 2022 человека. Отмечается, что наибольшее число заболевших приходится на город Тэгу, где инфекцию разнесли прихожане одной из сект.

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