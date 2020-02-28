Киев, , 06:02 — REGNUM Эпидемия сезонного гриппа стала причиной смерти на Украине 43 человек, сообщил заместитель главы украинского минздрава Виктор Ляшко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, большинство смертей объясняется несвоевременным обращением больных к врачу. Кроме того, как отметил Ляшко, на Украине существует проблема вакцинации граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля «Центр общественного здоровья Украины» обнародовал информацию о том, что на украинской территории от гриппа умерло 26 человек и было зафиксировано 260 тыс. случаев заболевания вирусом.

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