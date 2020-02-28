Москва, , 06:43 — REGNUM В пятницу, 28 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром местами туман и гололедица. Температура воздуха +2… +4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 29 февраля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица, −2… −0 °С.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале 0… +5 °С днём и −5… −0 °С ночью.

В субботу, 29 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °С. По области −5… +4 °С. Ночью в регионе ожидается −8… −0 °С.