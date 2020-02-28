Эр-Рияд, , 05:34 — REGNUM Решение приостановить выдачу туристических виз для граждан семи стран, в которых зарегистрировано увеличение случаев заболевания коронавируса, приняло министерство туризма Саудовской Аравии, 27 февраля передает агентство SPA.

В список стран попали Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Италия и Казахстан. Кроме того, в ведомстве отметили, что граждане этих государств, уже получившие визы, не смогут воспользоваться ими до нормализации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля власти Саудовской Аравии приостановили въезд в королевство мусульман, желающих совершить малое паломничество в Мекку или посетить Мечеть Пророка в Медине.

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