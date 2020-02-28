Пекин, , 05:10 — REGNUM Полиция Китая расследовала 776 уголовных дел и 1804 административных дел, наказав 2556 человек за нелегальную деятельность, связанную с торговлей и охотой на диких животных на фоне вспышки нового коронавируса в стране, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

«Мы проинспектировали 293 тыс. рынок, ресторанов и прочих мест во время эпидемии», — заявил представитель Министерства общественной безопасности КНР Лю Сюэцзюнь во время пресс-конференции в Пекине.

Полицейские департаменты по всему Китаю действовали в рамках специальной кампании по борьбе с нелегальной деятельностью, связанной с дикими животными. За это время было освобождено 88 животных. По словам Лю, большая часть нарушений была в начале кампании, сейчас их стало в разы меньше.

Китайская полиция расследована 13 тыс. случаев, с вязанных с нарушениями в области охоты и торговли дикими животными, их частями и изделиями из них в 2019 году.