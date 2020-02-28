Сеул, , 05:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее были выявлены 256 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом общее число зараженных достигло 2022 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что более половины новых заболевших приходится на членов секты в городе Тэгу. В этом городе было выявлено 182 случая заболевания COVID-19. В южнокорейской столице Сеуле было выявлено всего шесть случаев заражения. Также сообщается, что общее число погибших от инфекции достигло 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 февраля в Южной Корее было зафиксировано 1766 случаев заражения коронавирусом нового типа. Республика Корея стала второй в мире после Китая страной с наибольшим числом зараженных инфекцией, опередив Японию и Италию.

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