Красноярск, , 04:42 — REGNUM В пятницу, 28 февраля, в Красноярске будет облачно, временами небольшие осадки, температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:30 на Театральной площади было — 6 °C.

Ночью с 28 на 29 февраля ожидается до — 4 °C.

Скорость юго-западного, западного ветра — 4−5 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 29 февраля, в Красноярске около 0 °C днём и до — 8 °C ночью.

В воскресенье, 1 марта, в Красноярске ожидается до — 3 °C днём. Ночью до — 12 °C.