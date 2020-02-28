Ухань, Китай, , 04:03 — REGNUM Три специальных госпиталя, где военные медики выполняют работу по лечению пациентов с новым коронавирусом (COVID-19) в столице эпидемии китайском городе Ухане увеличили свою общую мощность до 2900 койко-мест, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

«Госпиталь изначально был запланирован на 700 койко-мест, однако после ряда доработок, стационар может принимать больше пациентов, у увеличили его более чем на 100 кроватей», — заявил глава отделения Хубэйского госпиталя матери и ребенка Дай Фанго.

Еще два временных госпиталя Хубэя «Хошэньшань» и «Тайкан Тунцзи» также увеличили вместимость на 300 коек. Там работают медицинские профессионалы из военной среды. Они отрабатывают комбинированные методы лечения и диагностики коронавируса, а также проводят консультации с другими профессионалами по удаленной схеме.