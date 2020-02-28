Пекин, , 04:01 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 44 и достигло 2 788 человек. Об этом 28 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Количество инфицированных граждан в стране увеличилось на 327 и достигло 78 824 человек. Выздоровели и были выписаны домой 36 117 человек.

Лечение в больницах продолжают 39 919 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 7 952 больных.

В провинции Хубэй жертвами коронавируса за сутки стал 41 человек, 318 новых случаев заболевания выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 27 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2 744 человек, 78 497 оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 32 495 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае от коронавируса скончались 2744 человека