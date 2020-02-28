Пекин, , 03:25 — REGNUM Китайские железные дороги фиксируют растущий объем пассажироперевозок наряду с возобновлением работы и производства в железнодорожной сфере на фоне борьбы с новым коронавирусом, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили China State Railway Group Co., Ltd. (CSR), с 20 февраля число железнодорожных пассажиров в среднем в день выросло на 60 тыс. человек. По данным на 27 февраля, было организовано 115 чартерных поездов, которые перевезли 123 тыс. рабочих от дома до их рабочих мест с несколькими остановками по возможности. Это сделано для возобновления штатного режима работы на производствах.

Всего 199 тыс. рабочих возобновили работу на 2817 строительных площадках 90 ключевых железнодорожных проектов, которые напрямую управляются CSR. Корпорация работает с местными правительствами, дабы усилить работу по профилактике коронавируса на строительных объектах. По последним данным, железные дороги перевезли 181 тыс. тонн грузов для борьбы с коронавирусом с начала эпидемии.