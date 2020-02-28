Ухань, Китай, , 03:18 — REGNUM В общей сложности 100 партий материалов для профилактики и борьбы с эпидемией нового коронавируса в Китае было послано в провинцию Хубэй в центральном Китая благотворительными организациями, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в Китайском фонде по борьбе с бедностью «Сыюань», материалы, направленные благотворительными организациями, представляют собой медицинские перчатки, спиртовые горелки, а также материалы первой необходимости для медицинского персонала, включая сушилки для одежды, микроволновые печи и подгузники.

Напомним, что провинция Хубэй является эпицентром эпидемии коронавируса и передовой линией фронта в борьбе с ним.