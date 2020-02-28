Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Вакцина, которую создали и намерены испытывать в США, должна помочь справиться со вспышкой коронавируса, заявил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд в ходе выступления в палате представителей.

Редфилд напомнил, что работы по вакцине проводит Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний. При этом, он отметил, что опасность распространения коронавируса на территории США считается невысокой. Чиновник добавил, что для оперативного выявления случаев заражения в Соединенных Штатах разработаны и успешно применяются тестовые системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в США стало известно о создании вакцины от коронавируса, которая должна пройти период тестирования на эффективность и безопасность.

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