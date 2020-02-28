Женева, Швейцария, , 02:38 — REGNUM С начала вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) летом 2018 года впервые за прошедшую неделю не было зафиксировано ни одного случая заражения, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«С 19 по 25 февраля не было сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, вызванной вирусом Эбола», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что отсутствие заболевших в течение недели является крупным достижением, однако эпидемия еще не взята под контроль. В ВОЗ считают, что необходимо быстро выявлять случаи заражения лихорадкой и оперативно на них реагировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля ВОЗ на три месяца продлила определение вспышки Эболы в ДРК как «глобальной чрезвычайной ситуации». По данным организации, с 2018 года от Эболы погибли более 2300 человек.

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