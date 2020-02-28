Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Командование ВМС США обязало корабли, посещавшие страны тихоокеанского региона, оставаться в море не менее 14 дней. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ВМС.

По словам представителя пресс-службы, речь не идёт о карантине, поскольку «в настоящее время нет никаких признаков того, что кто-либо в ВМС США заразился COVID-19».

Тем не менее, подчеркнул он, в связи с угрозой распространения коронавируса, корабли ВМС США, которые посещали другие страны в Тихом океане, должны оставаться в море не менее 14 дней и наблюдать за возможными проявлениями симптомов коронавируса у членов экипажей. Только после окончания «карантинного срока» кораблю можно заходить в порт.