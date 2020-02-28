Мадрид, , 02:08 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом в Испании выросло до 25 человек. О новых случаях 27 февраля сообщили власти автономной области Валенсия, передает Reuters.

Ранее сообщалось о 21 заболевшем на территории государства. Случаи инфицирования, помимо Валенсии, выявлены также в регионе Кастилия-и-Леон и Канарских островах.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции число зарегистрированных случаев COVID-19 резко возросло с 18 до 38.

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