Менло-Парк, США, , 01:54 — REGNUM Решение отменить ежегодную конференцию разработчиков F8, которая должна была состояться с 5 по 6 мая в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния, приняла компания Facebook в связи с угрозой распространения коронавируса, 27 февраля сообщается на сайте организации.

Как отмечается в заявлении, здоровье и безопасность участников мероприятия является первостепенным моментом для компании. В Facebook добавили, что вместо большой конференции рассматривают вариант серии менее масштабных событий. Часть мероприятий планируется провести в формате видеоконференций и онлайн-семинаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля стало известно, что компания Facebook отказалась от участия в ежегодной конференции разработчиков компьютерных игр, проведение которой намечено на 16−20 марта в городе Сан-Франциско.

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