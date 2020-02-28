Алабама, США, , 01:32 — REGNUM Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, начинает браться властями Китая под контроль, заявил глава американской компании Apple Тим Кук. Об этом 27 февраля сообщает телеканал Fox Business.

«Мне кажется, что Китай получает контроль над коронавирусом. Вы смотрите на цифры [новых случаев заболевания] — они снижаются день ото дня. И поэтому я очень оптимистичен», — сказал Кук.

По его словам, заводы, производящие в Китае комплектующие для смартфонов iPhone, возобновили свою работу и «могут функционировать, несмотря на обстоятельства».

Как сообщало ИА REGNUM, самым продаваемым смартфоном в мире в 2019 году стал Apple Iphone XR — компания Apple в 2019 году продала 46,3 млн смартфонов этой модели. На втором месте также устройство этой компании — Iphone 11 с 37,3 млн проданных экземпляров.

Ранее Apple заявила, что из-за последствий нового коронавируса компания не сможет добиться запланированных показателей по прибыли в первом квартале 2020 года.

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