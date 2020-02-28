Женева, Швейцария, , 01:23 — REGNUM 3664 человек в 46 странах за исключением Китая заразились коронавирусом COVID-19, из них 57 — скончались, 28 февраля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось о 3474 случаях заболевания в 44 странах и 54 жертвах эпидемии. При этом в самом Китае, по последним данным, число заболевших достигло 78 630 человек, а скончавшихся от коронавируса — 2747.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля французский министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран объявил, что во Франции выявлено 20 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике коронавирусом заболели 38 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призывает мир к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом