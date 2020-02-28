Пекин, , 00:45 — REGNUM Для любителей кинематографа в Китае поступили хорошие новости, власти Пекина открывают кинотеатры и киностудии и возобновляют их работу на определенных условиях, сообщат 27 февраля агентство Синьхуа.

Кинотеатры должны получить разрешение от ответственных департаментов и сообщить Пекинскому Кинобюро о возобновлении работы. Кроме того, они должны представить черновик плана по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Кинотеатры должны продавать билеты людям не на соседние места в каждом ряду кинозалов, дабы не допустить распространения коронавируса. Зрителей должны информировать о средствах предосторожности перед продажей билетов.

Туалеты и столовые должны быть оборудованы средствами обеззараживания и гигиеническими средствами. Дезинфекция помещений должна осуществляться после каждого сеанса и не менее восьми раз в день. Киностудиям разрешили возобновить производство фильмов в Пекине, если численность съемочной группы и массовки не превышает 50 человек.