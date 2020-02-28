Москва, 28 февраля 2020, 00:35 — REGNUM Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД России полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца Пресненским судом Москвы, сообщили 28 февраля журналистам в суде.
Представитель ведомства подозревается во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Своим решением суд поддержал ходатайство следствия об избрании Алешиной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Добавим, двумя днями ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщал, что борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
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