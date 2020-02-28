Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Угроза распространения коронавируса нового типа в США остается низкой, однако Белый дом намерен бросить все ресурсы для решения ситуации, заявил американский вице-президент Майк Пенс на заседании штаба по борьбе с заболеванием.

«В ближайшие дни мы предпримем усилия, чтобы все ресурсы федерального правительства были привлечены для борьбы с вирусом в США», — заявил он.

Также Пенс подчеркнул, что Белый дом ведет переговоры с Конгрессом США для выделения средств на борьбу с угрозой коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля вице-президент США Майк Пенс возглавил команду по борьбе с коронавирусом. В тот же день он назначил координатора по борьбе с распространением заболевания. Им была назначена Дебби Биркс, ранее занимавшаяся вопросами борьбы со СПИДом.

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