Сиань, Китай, , 00:26 — REGNUM Еще 29 нищих уездов провинции Шэньси на северо-западе Китая простились с бедностью, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Таким образом все 56 бедных уездов региона Китая были выведены из нищеты, сообщили в народном правительстве Шэньси. Всего 578 800 человек перестали быть бедняками в 2019 году. С момента проведения 18-го Съезда Компартии Китая в 2012 году 96,2% нищего населения Шэньси перестало быть таковым.

Напомним, что до конца 2020 года Китай намерен полностью побороть нищету, став государством умеренного достатка населения во всех аспектах.

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