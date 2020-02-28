Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM В Ростовской области операторы службы 112 пройдут курсы сурдоперевода. Предполагается, что диспетчеры колл-центра получат возможность принимать видеозвонки от слабослышащих людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Сегодня в каждой смене службы 112 работают психолог и лингвист. Со временем в смене появится и оператор-сурдопереводчик. Языку жестов будем обучать уже работающих в службе 112», — уточнил руководитель департамента Сергей Панов.

ИА REGNUM напоминает, что система обеспечения вызова экстренных служб на Дону в 2019 году приняла свыше 3 млн вызовов. В конце ноября 2019 года у диспетчеров службы 112 появилась возможность отправлять ответные СМС-сообщения на поступившие от жителей Ростовской области заявки.